Teken zijn drager van nieuwe en potentieel dodelijke ziekte: “Geleidelijk aan verspreiden ze zich over heel Europa”

Teken ontwikkelen een nieuwe ziekte die zich geleidelijk aan over heel Europa verspreidt. Een besmetting van deze nieuwe ziekte kan de hersenen aantasten en levenslange klachten met zich meebrengen. “Normaal sterven teken in de winter door het koude klimaat, maar door de opwarming van de aarde zijn ze hardnekkiger”, aldus infectioloog Yves van Laethem.

Het aantal teken neemt toe in gans Europa en dus ook in ons land. Tot nu toe droegen teken de ziekte van Lyme met zich mee. In 2021 was 10 procent van de teken die een mens hadden gebeten “besmet met de bacterie die verantwoordelijk is voor deze infectie”, blijkt uit de statistieken van Sciensano.

De gekende ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. De ziekte kan je via de beet van een besmette teek oplopen. De teek geraakt besmet als hij bloed zuigt bij kleine (knaag)dieren of vogels die de bacterie bij zich dragen. Wanneer een teek later bloed van mensen zuigt, kan de bacterie op de mens overgedragen worden, waarna hart- en neurologische problemen een mogelijk gevolg zijn.

Nieuwe ziekte

De kleine spinachtige beestjes verspreiden nu ook langzaamaan een andere ziekte in Europa: tekenencefalitis, ook bekend als TBE. Deze ziekte kan de hersenen aantasten en levenslange klachten met zich meebrengen. “Beetje bij beetje verspreidt het zich naar het noorden, naar regio’s waar het eerder niet voorkwam”, legt infectioloog Yves van Laethem uit. Er zijn bovendien hoge concentraties waargenomen in de Grand Est regio in Frankrijk, dicht bij de grens van Wallonië.

“Het is een ziekte die we kennen en in Europa voorkomt maar bijvoorbeeld ook reikt tot in Siberië. Ook in Frankrijk, vooral rond het meer van Annecy, komt het steeds vaker voor”, gaat infectioloog van Laethem verder. TBE is nog zeldzaam in België. Tussen 2012 en 2018 zijn er volgens Sciensano 10 gevallen gemeld, waaronder twee inheemse gevallen, maar het zou zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe groter het risico. Voorzitter Hoge Gezondheidraad

Geleidelijke verspreiding

Een sterke aanwezigheid van de nieuwe infectie is vastgesteld “in Oostenrijk en Duitsland”. “Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe groter het risico”, volgens de voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad. In 2020 werden er 250 gevallen gemeld in Oostenrijk en maar liefst 705 in Duitsland.

“Langzaamaan verspreiden teken met de nieuwe infectie zich overal”, aldus infectioloog van Laethem. Door de opwarming van de aarde “zijn er meer teken in de winter, normaal sterven ze door het koude klimaat, maar nu zijn ze hardnekkiger”, voegt hij eraan toe.

Teken die TBE bij zich dragen kunnen hersenproblemen veroorzaken, soms met levenslange gevolgen, maar twee derde van de infecties vertoont geen klachten of symptomen. In andere gevallen kan je griepachtige symptomen krijgen en in 0,5 tot 2 procent van de gevallen kan het leiden tot verlamming, coma of zelfs fataal zijn. Hoe groot de kans op overlijden is, hangt voor een groot deel samen met welk subtype van het virus je oploopt.

Bescherm jezelf

Uiteraard is het belangrijk om de teek te verwijderen, maar infectioloog van Laethem wijst erop dat “besmetting binnen het eerste uur kan plaatsvinden omdat het virus zich in de speekselklieren bevindt, in tegenstelling tot de ziekte van Lyme, die pas na acht uur kan worden verspreid”.

Jezelf beschermen kan door een “lange broek te dragen en eventueel een afweermiddel aan te brengen op onbedekte huid”, raadt van Laethem aan. Tegen de ziekte van Lyme bestaat geen vaccin, maar voor TBE wel en is bovendien aangewezen wanneer je naar het buitenland - en dus ook binnen Europa - op vakantie gaat.