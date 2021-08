Tegen 2100 heeft de wereld een tekort aan vrouwen: dat is niet onschuldig

Liever een zoon dan een dochter. Als deze trend in een aantal landen niet keert, zitten ze over enkele decennia met een serieus meisjestekort. Dat leert een nieuw studie in vakblad BMJ Global Health. Daarin worden voorspellingen gemaakt over de verschillen tussen het aantal geboren meisjes en jongens. Vooral in landen als China en India is de geslachtsverhouding uit balans. Dat heeft te maken met de culturele voorkeur om een zoon te krijgen. Sommige ouders zien dat als een zegen, omdat een zoon de naam van de familie kan voortzetten en geld kan verdienen. Een dochter wordt vaker als last gezien, omdat ouders aan haar een bruidsschat moeten meegeven. Daarom worden in aantal landen sinds de jaren zeventig al selectieve abortussen uitgevoerd: zwangerschappen worden afgebroken, louter omdat de foetus vrouwelijk is.