Tasmaanse duivels richten ravage aan op Australisch eiland: 6000 pinguïns uitgeroeid

Het was een recent rapport van BirdLife Tasmania dat deze natuurramp aan het licht bracht. Gezonde Tasmaanse duivels waren geïsoleerd op Maira Island, een klein eiland ten oosten van Tasmanië. Een succesvolle manier om een gezonde populatie een veilig onderkomen te geven, ver weg van de besmettelijke ziekte. Echter was dit eiland al een toevluchtsoord voor een ander dier, de kleinste pinguïn ter wereld Eudyptula minor. Dit is een vogel die in bepaalde gebieden in Australiën en Nieuw-Zeeland op de grond leeft en broedt, en door zijn kleine gestalte een makkelijke prooi vormt voor zijn nieuwe buren.

Het gevolg is een catastrofe. De volledige broedpopulatie van ongeveer 6000 vogels is helemaal weggevaagd. Een grote klap voor het nationaal park dat in principe een veilige thuis had moeten zijn voor de 3000 pinguïnparen. Volgens het recent uitgevoerde onderzoek van BirdLife Tasmania zijn de pinguïns er volledig verdwenen. Het is niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurd in de regio van Australië en Nieuw-Zeeland. In 1837 introduceerde men opzettelijk buidelratten in Nieuw-Zeeland in de hoop er een pelshandel te vestigen. Dit bleek geen verrijking te zijn voor de biodiversiteit, maar concurrentie voor de iconische kiwi’s en kleine pinguïns. Een strijd barste los om eigendom van de ondergrondse holen.