Tachtig jaar gebruikt als deurstopper van schuur, maar steen blijkt peperdure meteoriet

De meteoriet is gemaakt van 88.5 procent ijzer en 11.5 procent nikkel, blijkt na analyse. Sirbescu krijgt regelmatig de vraag om stenen te onderzoeken, maar ze moet de eigenaar ervan bijna altijd teleurstellen. Deze keer ging het anders: de man die de boerderij overkocht in 1988 van de vorige landbouwer had de steen zien liggen en vroeg naar het verhaal er achter.

Volgens de vorige eigenaar ging het om een meteoriet die in de jaren 30 met een enorme knal neerkwam op het domein. De dag na de inslag heeft hij ‘m samen met zijn vader uit de krater gegraven die het ding achterliet. Maar daarmee was nog altijd niet duidelijk of het verhaal klopte, of gewoon een leuk verzinsel was dat werd doorverteld. Nu is daar dus wel zekerheid over.