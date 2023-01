Tabaksfabrikanten moeten zelf gaan betalen voor opruimen vele peuken in Spaanse natuur

Update Strengere regels rond roken op komst: rookverbod in pretparken, speeltui­nen en andere plaatsen met kinderen

De federale regering wil roken in attractieparken, dierentuinen, kinderboerderijen en speeltuinen vanaf 2025 verbieden. Dat staat in een antitabaksplan waarvan het kernkabinet het federale standpunt vrijdag heeft goedgekeurd. Als het van de regering-De Croo afhangt komt er ook een verkoopverbod in cafés en op festivals, en vanaf 2028 ook in grote voedingswinkels. De tabaksfabrikanten tonen begrip dat de overheid de tabaksconsumptie wil terugdringen, maar plaatsen grote vraagtekens bij het plan. “Maatregelen afkondigen zonder voorafgaand overleg met de betrokken sectoren getuigt van weinig beleidsernst en verantwoordelijkheidszin.”

2 december