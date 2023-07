Supermassief zwart gat schiet energiestraal richting de Aarde

WEERBE­RICHT. Lokaal stevige en onweerach­ti­ge buien, kwik stijgt tot 22 graden

Vandaag verlaat een regenzone via het oosten ons land. Zij wordt vanaf het westen gevolgd door buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. We halen maxima van 18 of 19 graden op de Ardense hoogten tot 21 of 22 graden in Vlaanderen en in Belgisch Lotharingen. De wind is matig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig uit zuidwest, ruimend naar noordwest vanaf de kust. De windstoten schommelen rond 55 km/u, maar tijdens een intense bui kan dat meer zijn. Dat meldt het KMI.