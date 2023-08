India schrijft geschiedenis met succesvolle maanlanding op zuidpool

UPDATEVandaag schrijft India geschiedenis. De ‘Indian Space Research Organization’ (ISRO) heeft succesvol de Chandrayaan 3 op het maanoppervlak gezet. Het is de eerste landing op de zuidpool van de maan nadat die van Rusland recent nog mislukte . Zo’n 5 miljoen mensen volgden de livestream van de landing die op enorm luid applaus kon rekenen in de controlekamer.

Al 47 jaar is er, buiten China, niemand in geslaagd om succesvol op de maan te landen. Vandaag schrijft India dan ook geschiedenis door voor het eerst een onbemand ruimtetuig genaamd Chandrayaan-3 veilig te laten landen op de maan. Omstreeks 14u33 Belgische tijd raakte het toestel zachtjes het maanoppervlak.

De laatste geslaagde landing vond plaats in 1976 toen de Russische Luna 24-missie maanstenen terug naar de aarde bracht met een robotachtig ruimtevaartuig. Sinsdien bereikte enkel nog China het maanoppervlak. Het deed dat 3 keer, met onder andere een eerste gecontroleerde landing op de achterkant van de maan. In de afgelopen jaren ondernamen Israëlische en Japanse teams nog een poging, maar zij faalden allemaal tijdens hun afdaling naar het maanoppervlak.

“India is nu op de maan”

“India is nu op de maan”, straalde premier Modi, terwijl hij de controlekamer toesprak. Hij was zelf niet in India, maar volgde de landing vanop de Bircs-top in Zuid-Afrika.

“India’s succesvolle maanmissie is niet van India alleen”, zegt de premier. Modi prijst India’s “mensgerichte aanpak” en zegt dat “één aarde, één familie, één toekomst weerklank vindt in de hele wereld”.

Hij moedigt alle andere landen aan om hun eigen missies te lanceren en zegt dat het succes van India een succes is voor de hele mensheid. “We kunnen allemaal streven naar de maan en verder”, aldus de Indiase premier.

“Het land zal zich dit moment altijd herinneren”, gaat de premier verder. Het succes van de missie zal volgens hem dan ook de Indiërs naar een betere toekomst moeten leiden. “Deze dag laat zien hoe we kunnen leren van onze mislukkingen om uiteindelijk te slagen”, voegt hij eraan toe, verwijzend naar eerdere mislukte missies.

Volledig scherm Medewerkers van de Indian Space Research Organization (ISRO) kijken naar de toespraak van premier Narendra Modi na de geslaagde landing van het ruimtevaartuig Chandrayaan 3 op de maan. © AP

“Dit is het werk van een generatie wetenschappers”

Een dolgelukkige S. Somnath, het hoofd van de ‘Indian Space Research Organization’ (ISRO) sprak na de succesvolle landing de media toe.

Hij begon zijn toespraak met het bedanken van premier Narendra Modi voor zijn “eindeloze steun en vertrouwen” in het werk van het ruimteagentschap.

“Ik wil ook iedereen bedanken die heeft gebeden dat de missie een succes wordt”, zei hij tegen een stralende menigte. “Dit is niet ons werk alleen, dit is het werk van een generatie ISRO-wetenschappers.”

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Volledig scherm S. Somanath, het hoofd van de Indiase Space Research Organization (ISRO), komt de media toespreken na de succesvolle landing van ruimteschip Chandrayaan-3. © AP

Volledig scherm Medewerkers van de Indian Space Research Organisation (ISRO) vieren feest na de succesvolle landing. © Getty Images

Niet de eerste poging

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit de derde missie in het Indiase ruimtevaartprogramma voor de verkenning van de maan. De vorige mislukte landingspogingen van India, de Chandrayaan 1 en 2 missie, vonden plaats in 2008 en 2019. De kostprijs van de nieuwe Chandrayaan 3-missie die op 14 juli van start ging met de lancering is ongeveer zo’n 80 miljoen euro. Op zich een lage kost voor een onderzoeksmissie, vergelijkbaar met de kosten van een SpaceX Falcon 9-lancering.

Chandrayaan 3 maakte al enkele mooie beelden van het maanoppervlak met de camera van de landingsmodule:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat nu?

Nu de Vikram-lander succesvol geland is op de zuidpool van de maan zal hij de Pragyan (wijsheid) lanceren, een kleine rover. De op zonne-energie werkende mobiele robot zal met behulp van wetenschappelijke instrumenten de chemische samenstelling van het maanoppervlak bestuderen. Pragyan zal dit ongeveer een 14-tal dagen doen. Zolang duurt immers een ‘maan-dag’. Daarna gaat de zon onder op de landingsplaats en daalt de temperatuur waardoor de rover niet meer kan werken.

(Lees verder onder de afbeelding)

Volledig scherm Chandrayaan-3 © Indian Space Research Organisation (ISRO)

Tijdens de missie zullen ook nog andere wetenschappelijke experimenten uitgevoerd worden zoals het meten van maanbevingen en afstanden op de maan met lasers. De resultaten van deze metingen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van toekomstige locaties om te landen of een basis te bouwen op de maan. Voor dat laatste is de zuidpool van de maan vooral interessant door de aanwezigheid van kraters die permanent in schaduw gehuld zijn. Van bovenaf is daar namelijk al water in de vorm van ijs waargenomen, wat essentieel is wanneer er een basis gevestigd zou worden. Dit is ook een van de redenen waarom de Artemis III missie van NASA op de zuidpool van de maan wil doen wandelen binnen enkele jaren.

India is nu het vierde land dat na de Sovjet-Unie, VS en China kan spreken van een succesvolle maanlanding. Wel is India het eerste land dat dit op de zuidpool waarmaakt.

Al ons nieuws over wetenschap vind je op hln.be/wetenschap-en-planeet/

LEES OOK: