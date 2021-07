Steenrijke Jeff Bezos schiet zichzelf de ruimte in: wat hebben we daar eigenlijk aan?

Jongste astronaut Oliver (18) in de wolken na ruimtetrip van 10 minuten: “Elke seconde van deze vlucht was onbeschrij­fe­lijk intens”

11:06 Oliver Daemen (18) mag zich sinds gisteren de jongste astronaut ooit noemen. De Nederlandse student bemachtigde een plek aan boord bij de ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. De lancering in Texas vond plaats om 15.14 uur Belgische tijd, tien minuten later landde de capsule weer veilig terug op aarde. “Het was geweldig”, reageerde Daemen euforisch na de trip.