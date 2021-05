“Steeds meer vertrouwen dat vaccins ook werken tegen Indiase variant”

De Indiase variant B.1.617.2 is bezig aan een opmars in het Verenigd Koninkrijk. Er werden al meer dan 1.300 gevallen ontdekt en op sommige plaatsen is hij al dominant. Experten vrezen dat hij in het hele land de dominante variant zou kunnen worden, iets waarvoor viroloog Marc Van Ranst bij ons ook al waarschuwde.

Volgens de Britse minister Hancock zouden de eerste resultaten van tests in laboratoria aan de universiteit van Oxford er echter op wijzen dat de vaccins tegen het coronavirus ook effectief zijn tegen de Indiase variant. Onderzoeker Sir John Bell bevestigde dat op Times Radio. Hij zei dat de resultaten tot dusver “veelbelovend” waren en dat de nieuwe varianten het vermogen om het virus te neutraliseren enigszins verminderde, maar dat dit “niet aanzienlijk” was.

De stad Bolton bij Manchester is een hotspot voor de nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk en de meerderheid van de patiënten die daar opgenomen werden in het ziekenhuis, zou niet gevaccineerd zijn volgens Hancock. Hij voegde eraan toe dat er in het Verenigd Koninkrijk geen enkel sterfgeval door de Indiase variant bekend is bij mensen die al volledig gevaccineerd waren.

Een (observationele) studie in India lijkt in dezelfde richting te wijzen. Daar werden 3.235 volledig gevaccineerde personeelsleden van het Indraprastha Apollo Hospital in Delhi gevolgd. Zij kregen allemaal het vaccin van AstraZeneca. In totaal 85 van hen ontwikkelden symptomen van Covid-19 en amper twee kwamen in het ziekenhuis terecht. Niemand moest naar de afdeling intensieve zorg en niemand overleed.

“Onze studie toont aan dat 97,38 procent van de gevaccineerde mensen beschermd waren tegen ziekte en de hospitalisatiegraad was amper 0,06 procent”, aldus medisch directeur Anupam Sibal in The Telegraph.

De Britse premier Boris Johnson waarschuwde vrijdag nog dat de nieuwe variant het ‘plan van de vrijheid’ van de Britse regering “ernstig in de war” zou kunnen sturen. Vandaag wordt er verder versoepeld en mag je onder meer binnen weer met zes mensen of twee huishoudens afspreken. Tegen 21 juni zouden alle wettelijke beperkingen op sociaal contact afgeschaft worden en de laatste sectoren heropenen. Op 14 juni valt daarover de definitieve beslissing, afhankelijk van de epidemiologische situatie.

Volgens Hancock blijven de Britten voorlopig op schema. “Het virus heeft alleen wat aan snelheid gewonnen”, klonk het bij BBC News. “Laat je dus testen en wees extra voorzichtig, want het is nog niet voorbij.”

Hij riep ook iedereen die nog niet gevaccineerd is op om alsnog een prik te laten zetten. “De Indiase variant kan zich nog sneller verspreiden dan de variant uit Kent (de Britse variant, die al besmettelijker was en de tweede golf in het najaar dreef, red.)”, zei hij aan Sky News. “Het is een race tussen de vaccinatiecampagne en het virus.”

