Sprookjesachtige lichtende nachtwolken gespot: dit is hoe jij deze zeldzame wolk kan zien

Lichtende nachtwolken zweven heel wat hoger in de atmosfeer dan onze alledaagse ‘normale’ bewolking. Waar lage, middelhoge en hoge wolken zich allemaal onder de 12 kilometer bevinden, zitten lichtende nachtwolken ergens rond de 80 kilometer. Hoog in de mesosfeer dus.

Het is dankzij dit gebrek aan hoogtevrees, dat we af en toe eens kunnen genieten van dit zeldzame schouwspel. Want hoog daarboven is het ijzig koud, tot wel 90 à 145°C onder nul. Daardoor kan er zich ijs vormen rond stofdeeltjes afkomstig van meteorieten en vulkanen. Je kan dus haast van ‘buitenaardse’ wolken spreken. Doordat deze ijsdeeltjes zo hoog rondzweven kunnen zij nog zonlicht weerkaatsen na zonsondergang, wanneer andere lager gelegen wolken hier niet meer toe in staat zijn. Dat is wel enkel het geval van eind mei tot juli, wanneer de zon niet te diep onder horizon zakt. De rest van het jaar blijven ze dus onzichtbaar. Hun schichtig snel bewegende patroon hebben de lichtende nachtwolken dan weer te danken aan de grillige luchtstromen daarboven.