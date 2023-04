SpaceX’ megaraket ontploft enkele minuten na lancering

KIJK. De ontploffing van Starship, enkele minuten na vertrek

De raket zou om 15.28 uur Belgische tijd gelanceerd worden vanop de ruimtebasis van SpaceX in Texas, maar liep wat vertraging op door enkele laatste controles. Uiteindelijk werd Starship vijf minuten later toch de ruimte ingestuurd, maar de loskoppeling tussen de booster en capsule – waarin later de bemanning zal komen te zitten – gebeurde niet. Uiteindelijk ontplofte Starship kort na de lift-off.

“Teams zullen doorgaan met het beoordelen van gegevens en werken aan onze volgende vluchttest", tweette SpaceX. “Met een test als deze komt succes voort uit wat we leren, en de test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van Starship te verbeteren, aangezien SpaceX probeert het leven multi-planetair te maken. Felicitaties aan het hele SpaceX-team voor een spannende eerste testvlucht van Starship!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Elon Musk, het hoofd van ruimtebedrijf SpaceX, wil in de nabije toekomst mensen met deze raket naar de maan en Mars brengen. Er is plaats voor honderd passagiers, maar voor deze testvlucht vertrekt Starship nog zonder bemanning aan boord.

Volledig scherm © REUTERS

Groter dan Vrijheidsbeeld

Starship is gigantisch groot: zo'n 120 meter hoog, groter dan het Vrijheidsbeeld in New York. Daarmee is die 10 meter hoger dan de Saturn V, de raket die tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug bracht. De nieuwste raket is ook twee keer zo hoog als de spaceshuttles en bijna drie keer zo hoog als de Sojoez-raketten.

Het onderste deel van deze raket is de 70 meter lange Super Heavy booster, met de motoren die ervoor moeten zorgen dat de raket opstijgt. Die zal nadien terechtkomen in de Golf van Mexico. De 50 meter lange Starship-capsule, waar later mensen in moeten komen te zitten, vliegt verder door. Hij gaat over de Atlantische Oceaan, zuidelijk Afrika, de Indische Oceaan, Indonesië en de Grote Oceaan. Na anderhalf uur en bijna een compleet rondje rond de aarde zal hij neerkomen in de Grote Oceaan in de buurt van het Hawaïaanse eiland Kauai.

KIJK. Dit was de spectaculaire lancering van de megaraket

Musk blijft alleszins niet bij de pakken neerzitten, want via Twitter hintte hij al op een nieuwe testvlucht later dit jaar. “Veel geleerd voor de volgende testlancering over een paar maanden”, klinkt het optimistisch.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op foto's is te zien hoe toeschouwers in spanning de lancering afwachtten:

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS