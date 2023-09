SpaceX mag Starship pas lanceren na aanpassingen

Eerste hittegolf ooit in september door omegablok­ka­de: wat is dit weerfeno­meen? En hoelang duurt zo’n blokkade?

De weerkundige herfst mag dan wel gestart zijn, de zomer is nog volop in het land. Een heuse nazomer zorgt voor meerdere dagen met tropische temperaturen. Zo is de eerste hittegolf ooit in september een feit. De verantwoordelijke voor dit warme weer (en het noodweer in Spanje en Griekenland): een omegablokkade. Maar wat is dit weerfenomeen precies? Hoe vaak komt zoiets voor in Europa? Weer- en klimaatexpert Samuel Helsen legt uit.