SpaceX maakt zich op voor nieuwe test met Starship

Fotograaf maakt adembene­men­de foto van vulkaanuit­bar­sting én noorder­licht

26 maart In het zuidwesten van IJsland is de vulkaan Fagradalsfjall tot uitbarsting gekomen. Deze eruptie leverde alvast enkele spectaculaire beelden op, maar de fotograaf die met de prijs voor de allermooiste foto gaat lopen is wellicht Christopher Mathews. Hij slaagde erin om een foto van de vulkaanuitbarsting én het noorderlicht te maken.