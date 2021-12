SpaceX lanceert succesvol meer dan vijftig nieuwe Starlink-satellieten

Om 13.41 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Vandenberg in Californië een Falcon-9 draagraket van SpaceX. Zowat negen minuten later landde de eerste trap succesvol op het droneschip Of Course I Still Love You. SpaceX heeft deze eerste trap al elf keer gebruikt, wat een record is. SpaceX heeft zodoende voor de 98ste keer een eerste trap gerecupereerd. Dit drukt de lanceerkosten.