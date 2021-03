SpaceX lanceert en landt Falcon 9-rakettrap voor de negende keer

Met de lancering van zondag, die iets na 11.00 uur Belgische tijd plaatsvond vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida, zijn zestig Starlink-internetsatellieten succesvol in de ruimte gebracht. Daarna ging zoals gepland de eerste rakettrap terug naar de aarde, waar deze zo’n negen minuten later verticaal landde op het in de Atlantische Oceaan gepositioneerde droneschip genaamd Of Course I Still Love You.