SpaceX-capsule met eerste vrouwelijke Saoedische astronaute terug op aarde na bezoek aan ISS

Wetenschap­pers verbaasd over ‘qua­si-maan’ die rond Aarde draait

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de aarde een nieuwe maan heeft, of beter gezegd een ‘quasi-maan’. Op 28 maart werd ze voor het eerst waargenomen door de Pan-STARRS-telescoop. Hoewel er meerdere quasi-manen zijn is deze bijzonder omdat ze al duizenden jaren in een stabiele baan rond de aarde beweegt.