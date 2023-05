“Sommigen lopen met een hernia rond zonder het te beseffen”: revalidatie-expert beantwoordt 5 vragen over deze rugaandoening

Opnieuw mondkapjes? Vele landen houden nieuwe coronavari­ant ‘Arcturus’ in het oog

Verschillende landen nemen opnieuw maatregelen nu een meer besmettelijke variant van het coronavirus, genaamd ‘Arcturus’ (XBB.1.16), oprukt. Zo raden wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk de mensen aan om op het openbaar vervoer opnieuw een mondkapje op te zetten. In Thailand is men zelfs al met een nieuwe boostercampagne gestart. Maar hoe zit het in ons land?