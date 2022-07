Skelet van Gorgosaurus zal geveild worden in New York voor 8 miljoen dollar

Volgens wetenschappers was de Gorgosaurus, die waarschijnlijk meer dan 70 miljoen jaar geleden leefde, verwant aan de Tyrannosaurus en leek hij er ook op, maar bleef hij beduidend kleiner. De meeste fossielen van de Gorgosaurus zijn in Canada gevonden, en alle tot dusverre ontdekte resten bevinden zich in openbare collecties. Daarmee is het ongeveer drie meter hoge en bijna zeven meter lange skelet, dat in 2018 in de Amerikaanse staat Montana werd ontdekt, het eerste dat in particulier bezit kan overgaan, aldus het veilinghuis.