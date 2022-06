Singapore meldt nu al dubbel zo veel gevallen van het denguevirus dan vorig jaar en het seizoen moet nog beginnen

Tot 1 juni van dit jaar werden al meer dan 11.000 gevallen van dengue gemeld in Singapore. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar amper 5.258. Nog opvallender is dat het dengueseizoen eigenlijk nog moet beginnen. De Aziatische stadsstaat heeft de noodtoestand uitgeroepen, en vreest dat de situatie er de komende jaren, met ‘dank’ aan de klimaatopwarming, niet beter zal op worden.

“Het aantal gevallen neemt sneller toe. We moeten afrekenen met een noodtoestand nu", verklaarde de Singaporese minister van Binnenlandse Zaken Desmond Tan tijdens een buurtonderzoek naar broedplaatsen van de denguemuggen. Volgens cijfers van het Singaporese Ministerie van Volksgezondheid belandde ongeveer 10 procent van de ruim 11.000 patiënten die besmet werden met het denguevirus in het ziekenhuis.

De situatie in de ziekenhuizen blijft op dit moment beheersbaar, maar het denguehoogseizoen is nog maar pas begonnen. Artsen vrezen dan ook dat ze dit jaar een recordaantal patiënten zullen moeten behandelen. “Dengue is een seizoensgebonden ziekte en zodra het warm en droog wordt, zie ik meestal meer patiënten binnenkomen,” vertelt Clarence Yeo Sze Kin aan CNN. “Hoewel dengue over het algemeen een mild ziekteverloop kent, is het nog steeds geen eenvoudige ziekte om te behandelen”, voegt hij daaraan toe.

Volgens experts is de uitbraak in Singapore verergerd door het recente extreme weer. Het probleem zou een voorbode kunnen zijn van wat er elders gaat gebeuren als meer landen te maken krijgen met langdurige warme weersperioden en onweersbuien die helpen bij de verspreiden van het virus, klinkt het.

Klimaatverandering

Dengue of knokkelkoorts is een virus dat wordt verspreid door muggen en vooral voorkomt in subtropische regio’s zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het tropische klimaat van Singapore is de ideale habitat voor de aedesmuggen die verantwoordelijk zijn voor het overdragen van het denguevirus. Experten vrezen echter dat door klimaatsopwarming het leefgebied van de aedesmuggen zal uitbreiden en het aantal gevallen ook in de rest van de wereld zal toenemen.

“We zullen dengue niet kunnen uitroeien omdat de constante weersextremen de perfecte broedomstandigheden voor muggen creëren,” zegt klimaatwetenschapper Winston Chow van het College of Integrative Studies van de Singapore Management University daarover.

Mild ziekteverloop

In de meeste gevallen, zo'n 40 tot 80 procent, blijft een denguebesmetting asymptomatisch. Ook bij wie wel symptomen ontwikkelt na een infectie, blijft het in de meeste gevallen redelijk onschuldig. Het gaat dan om milde verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Slechts een klein percentage van de geïnfecteerde personen ontwikkelt ernstige symptomen, die bekend staan als dengue hemorragische koorts of het dengue shock syndroom.

Op dit moment bestaat nog geen vaccin tegen het denguevirus.