Schizofrenie op één na hoogste risicofactor voor overlijden aan Covid-19

Eerder onderzoek toonde al aan dat psychiatrische aandoeningen, meer bepaald depressie en schizofrenie, leiden tot een hoger risico op een besmetting met SARS-CoV-2. Maar tot nu toe was niet geweten of ze ook een verband hielden met een hoger risico om te overlijden aan Covid-19. Om op deze vraag een antwoord te vinden, bestudeerden Amerikaanse wetenschappers de gezondheidsdossiers van 26.530 geteste patiënten uit 260 poliklinieken en 4 ziekenhuizen in New York. Iets meer dan 7.000 van hen waren besmet met het nieuwe coronavirus.

De Covid-19-patiënten werden onderverdeeld in mensen zonder en met een psychiatrische stoornis. Die laatste werden nog eens opgesplitst in drie categorieën: schizofrenie, stemmingsstoornis en angststoornis. Vervolgens vergeleek men de groepen onderling en corrigeerden de wetenschappers de resultaten voor factoren zoals geslacht, leeftijd en bekende risicofactoren (hoge bloeddruk, diabetes, hartaandoeningen, kanker, roken, chronische nierziekte en chronische obstructieve longziekte). Van de meer dan 7.000 volwassenen die besmet raakten met het coronavirus hadden 75 patiënten een voorgeschiedenis van schizofrenie, 564 van een stemmingsstoornis, en 360 van een angststoornis. In totaal stierven 864 Covid-19-patiënten of werden ze binnen 45 dagen na hun diagnose naar palliatieve zorgen overgebracht.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Photo News

De wetenschappers ontdekten geen verband tussen angst- of stemmingsstoornissen en een hoger aantal overlijdens aan Covid-19, maar zagen wel dat mensen met schizofrenie ongeveer 2,7 keer meer kans hadden om eraan te sterven. Daarmee is het de op een na hoogste risicofactor, na leeftijd. Patiënten tussen de 45 en 54 jaar hebben namelijk 3,9 keer meer kans om te overlijden aan Covid-19 dan jongere patiënten. En dat risico verdubbelt elke 10 jaar. Patiënten met hartfalen of diabetes hadden ‘maar’ 1,65 keer en 1,28 meer kans om te overlijden aan Covid-19.

Hoe kan het dat een psychische aandoening gelinkt wordt met een verhoogd risico om te overlijden aan Covid-19? Volgens de wetenschappers is het een verrassing en tegelijkertijd ook niet. Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de levensverwachting van mensen met schizofrenie zo’n 20 jaar lager ligt. Velen van hen sterven bijvoorbeeld vroeger aan een longontsteking of virale besmetting. Maar men dacht dat die daling in het aantal levensjaren een gevolg was van medische risicofactoren en bepaalde gedraging die gekoppeld zijn met deze diagnose. Bijvoorbeeld obesitas, roken, hartaandoeningen, enz. Uit de resultaten van de studie blijkt nu echter dat het sterfterisico nog steeds hoger ligt, ook al werden deze factoren in rekening gebracht.

De onderzoekers vermoeden dat het immuunsysteem verstoord raakt door de psychologische aandoening of de medicijnen die de patiënten moeten innemen. Er is al wetenschappelijk onderzoek gebeurd waarin een verschil in afweerreactie bij mensen met schizofrenie werd waargenomen, alsook verschillen in de genen die deze afweerreactie controleren. Sommige wetenschappers speculeren dat schizofrenie misschien gelinkt is met de activering van het immuunsysteem en de pro-inflammatoire signaalmoleculen die bekend staan ​​als cytokines. Een veelvoorkomende doodsoorzaak van Covid-19 is net een overdreven reactie van die cytokines, ook wel bekend als een cytokinestorm. Het team van wetenschappers is nu een nieuwe studie gestart om erachter te komen wat de reden is voor het hogere risico dat schizofreniepatiënten lopen en of die reden biologisch is.