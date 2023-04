Schimmel maakt tientallen Amerikaanse arbeiders uit papierfabriek ziek. “Dit soort infecties zijn normaal gezien buitengewoon zeldzaam”

De bron van de uitbraak is momenteel onbekend. Meestal loop je een besmetting op door het inademen van de sporen van de schimmel. Die leeft in vochtige grond en ontbindend materiaal zoals rottende bladeren of hout. “Hoewel de bron van de infectie niet is vastgesteld, blijven we deze zaak zeer serieus nemen en volgen we de aanbevelingen van gezondheids- en overheidsfunctionarissen op. We implementeren ook tal van proactieve stappen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, aannemers en bezoekers te beschermen,” aldus Brian Peterson, Operations Vice President bij Billerud Escanaba Mill.

Bij ongewone schimmelinfecties dwalen je gedachten misschien af ​​naar The Last of Us. Hoewel een wereldwijde pandemie van geestbeheersende Ophiocordyceps onwaarschijnlijk is, is het duidelijk dat schimmelinfecties een toenemende last worden voor gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. Een van de grootste zorgen is de opkomst van “superschimmels” die resistent zijn tegen antischimmelmedicijnen. De afgelopen jaren zijn dit soort resistente schimmelinfecties over de hele wereld opgedoken, ook in de VS. Er is ook een zeer reële mogelijkheid dat stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering de natuurlijke omgeving meer gastvrij maken voor pathogene schimmels, waardoor het risico op infecties toeneemt.