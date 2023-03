Schapen beschermen archeologische stad Pompeï

Sinds enkele weken helpen 150 schapen archeologen de nog niet opgegraven oude ruïnes van Pompeï te beschermen tegen erosie. “Als er gras en andere planten groeien in of op de oude muren en huizen is dat een probleem. We proberen dus een duurzame aanpak van het hele milieu te hanteren, ook om te voorkomen dat er stoffen worden gebruikt en dat er planten op de muren en ruïnes groeien,” aldus Gabriel Zuchtriegel, directeur van het Archeologisch Park van Pompeï.

De schapen grazen in het noordelijke deel ‘Regio V’ van de archeologische site dat tot op heden nog niet toegankelijk is voor de vele bezoekers die ieder jaar de stad bezoeken.

Terug naar vroeger

Hoewel de grazende schapen uniek lijken, is het dit niet, zo stelt Zuchtriegel. “Het is iets dat echt een idee geeft van hoe Pompeï was in de tijd dat het werd herontdekt. Het waren bossen, wijngaarden, schapen en het was dit soort landelijke omgeving en te midden daarvan had je Pompeï.”