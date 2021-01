SARS-CoV-2-herinfecties zijn ongebruikelijk maar kunnen wel bijdragen aan de verspreiding

De meeste personen die Covid-19 doormaken en overleven zijn gedurende ten minste 5 maanden immuun. Dat blijkt uit een onderzoek van Public Health England bij meer dan 20.000 Britse gezondheidsmedewerkers. De studie, genaamd SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (SIREN), is weliswaar nog niet door andere wetenschappers beoordeeld. De onderzoekers namen maandelijks serologische en tweemaandelijks PCR testen af. Van de personen die reeds besmet waren geweest en terug te maken kregen met het coronavirus was slechts 1 op 3 symptomatisch. Van degenen die nog nooit een besmetting hadden opgelopen en tijdens de studie besmet raakte had net geen 8 op 10 last van symptomen.

De onderzoekers waarschuwen dat personen die opnieuw besmet raken wel nog het virus kunnen overdragen. Zelfs bij asymptomatische gevallen werd er een hoge virale lading vastgesteld in neus en keel. Dat betekent dat er nog steeds een hoog risico op overdracht is. Een herinfectie is dus vrij ongebruikelijk gedurende het eerste half jaar na de besmetting, maar rondrennen zonder mondmasker zit er nog niet in. De wetenschappers onderzoeken nu of de immuniteit nog langer standhoudt dan de 5 maanden duurtijd van de studie en of deze hetzelfde is voor de nieuwe variant B.1.1.7 die momenteel circuleert in het Verenigd Koninkrijk.