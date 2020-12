Samenwonen voor huwelijk verlaagt de kans op scheiding bij gemengde koppels

KU Leu­ven-onderzoe­kers identifice­ren 203 genen die mee de vorm van ons gezicht bepalen

8 december In een internationale studie, onder leiding van KU Leuven en Pennsylvania State University, hebben onderzoekers 203 genen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de vorm van ons gezicht. Van die genen zijn er 53 nog nooit eerder gerapporteerd. "We hopen dat ons werk inzicht kan bieden in craniofaciale misvormingen, zoals een gespleten lip en gehemelte", aldus de onderzoekers. De studie is gepubliceerd in Nature Genetics.