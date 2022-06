‘s Werelds grootste plant ontdekt nabij West-Australische kust

Afrikaanse vrouwen lopen veel groter risico op hiv dan mannen: seksueel geweld en gebrekkige voorlich­ting boosdoe­ners

Per week lopen wereldwijd circa 5.000 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar hiv op, tegen amper 2.700 even oude mannen. De meeste van deze infecties bij vrouwen, namelijk 83 procent en ongeveer 4.000 in getal, zijn in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara. Dat meldt het Aidsfonds op basis van de meest recente cijfers van Unaids, het programma waarmee de Verenigde Naties verspreiding van hiv en aids willen tegengaan.

30 mei