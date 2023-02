Russische ruimtecapsule voor gestrande bemanning aangekomen bij ISS

De koffieboon gaat ten onder: met deze alternatie­ven redden we misschien ons dagelijks kopje troost

Door de klimaatverandering hebben boeren steeds minder land om koffiebonen te telen. Tegelijkertijd drinken we meer koffie. Ons zwarte goud dreigt dus te veranderen in een luxeproduct. Hoe vermijden we die bittere nasmaak?