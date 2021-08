Russische president Poetin ongerust over natuurrampen "zonder voorgaande"

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich zaterdag ongerust uitgelaten over natuurrampen "zonder voorgaande" in zijn land. Rusland wordt momenteel geteisterd door verwoestende bosbranden in Siberië enerzijds en grote overstromingen in het zuiden anderzijds. Door de hevigheid van de overstromingen en de natuurbranden is het volgens Poetin belangrijk om systematisch aan de “klimaatagenda” te werken.

"De omvang en de aard van de natuurrampen in sommige regio's is absoluut ongeëvenaard", zei de bewoner van het Kremlin tijdens een op televisie uitgezonden vergadering met lokale leiders.

Klimaatagenda

Poetin deed een oproep aan zijn regering om "snel en efficiënt" te handelen. Hij riep de lokale overheden op om meer mensen te evacueren en te zorgen voor noodopvang, en een plan om snel huizen te herbouwen. De president wil er naar eigen zeggen ook alles aan doen om de schade aan de bossen en de dood van dieren te voorkomen.

Poetin had het over twee extremen in zijn land: de ernstige regenval in het zuiden van Rusland, waar "nu in enkele uren evenveel regen valt als in een maand”, en de allesverwoestende bosbranden in Siberië en het Verre Oosten, aangewakkerd door droogte en hevige wind. "Dit alles toont nog eens aan dat wij ons voor de toekomst moeten engageren voor een klimatologisch en ecologisch programma", zei de Russische president.

Volledig scherm Beelden van de bosbranden in Jakoetië, in Siberië. © AP

Heviger en heviger

In Siberië woeden iedere zomer bosbranden, maar door de stijgende temperatuur en toenemende droogte worden die branden ieder jaar heviger. Intussen woeden nu al een aantal maanden immense branden in het uitgestrekte gebied. In de Siberische regio Jakoetië, waar er een recordaantal branden is ontstaan, heeft het vuur volgens het Russische bosbouwagentschap inmiddels meer dan 9,4 miljoen hectare natuur verzwolgen, een gebied groter dan Portugal. Het dunbevolkte Jakoetië is vijf keer zo groot als Frankrijk.

Ondanks een toename van het aantal brandweerlieden is er nog geen zicht op het onder controle krijgen van het vuur. Er zijn in totaal 252 brandhaarden. De reddingsdiensten concentreren zich op het voorkomen dat elf dorpen afbranden. Een aantal huizen is al verwoest door het vuur. Dorpen en steden die kilometers bij de branden vandaan liggen, hebben al last van de rook.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Beeld van de bosbranden in het Verre Oosten. © AP

Volledig scherm Beelden van de overstromingen in het zuiden van Rusland. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News