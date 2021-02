Russische mijnbouwgigant toch niet in beroep tegen recordboete voor diesellek in Noordpoolgebied: “We zullen betaling van 1,6 miljard overmaken”

"Er is een gerechtelijke beslissing en wij zullen de betaling overmaken. Het geld gaat naar het federaal budget", verklaarde vice-voorzitter Andrej Boegrov. Door de boete zal het concern minder winst maken en ook een kleiner dividend uitkeren, luidde het nog.

21.000 ton brandstof in rivieren

In mei vorig jaar lekte 21.000 ton brandstof in verschillende rivieren in het Russische Noordpoolgebied, doordat in een tank van een van de filialen van Norilsk Nickel in de buurt van industriestad Norilsk een lek was ontstaan.

Norilsk weet de problemen aanvankelijk aan smeltend permafrost, maar onderzoek wees uit dat er wat mis was met de constructie en het onderhoud van de tank. Ook was die in 2019 na reparaties weer in gebruik genomen, zonder dat daar toestemming voor was verleend.

Meer dan 20.000 ton brandstof lekte in rivieren in het Russische noordpoolgebied, met gigantische milieuschade tot gevolg.

Norilsk zegde toe de gevaarlijke infrastructuur te vervangen en te investeren in beter toezicht op het ontdooien van permafrost in het Noordpoolgebied. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat de ontdooiing van de ooit permanent bevroren grond, die meer dan de helft van Rusland bedekte, de stabiliteit van gebouwen en pijpleidingen in gevaar brengt.

De mijnbouwer heeft al meer dan 12 miljard roebel (133 miljoen euro) besteed aan het schoonmaken van het gebied dat door de lekkage is getroffen.

Record

Het Russische agentschap voor milieutoezicht, Rosprirodnadzor, eiste een recordbedrag van 147,8 miljard roebel schadevergoeding voor de milieuramp. Norilsk Nickel verzette zich sterk tegen het torenhoge bedrag.

Een rechtbank in Krasnojarsk (Siberië) veroordeelde de groep begin deze maand uiteindelijk tot de recordboete van 146,2 miljard roebel (1,6 miljard euro). Dat is meer dan het dubbele van het bedrag dat Rusland dit jaar aan belasting op de delfstoffenwinning van mijnbouwbedrijven ontvangt. Rosprirodnazor reageerde verheugd op de beslissing. Het getroffen bedrijf daarentegen maakte in een verklaring duidelijk dat het overwoog in beroep te gaan. Dat doet het nu dus toch niet.

