Russen kweken watermeloenen op koudste plek ter wereld

KIJK. Dit razendsnel bontge­kleurd roofdier kan niemand bijhouden

Kevers, je hebt ze in zowat alle vormen, kleuren en maten. Niet voor niets is het de meest soortenrijke insectengroep ter wereld. Ook in ons land behoort 1 op de 5 insectensoorten tot de kevers. En in deze aflevering gaat Martijn Peters op zoek naar één van hen, een zeer kleurrijk exemplaar genaamd ‘de groene zandloopkever’. Gelukkig moet hij dat niet alleen doen, want Rosan van Natuurpunt komt hem een handje helpen.