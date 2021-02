Rusland lanceert vrachtruimteschip naar het ISS, met ook herstelmateriaal voor lek

‘The Big Guy’ raakt verstrikt in krabbenval­len: tragisch einde voor meest geliefde krokodil van Port Douglas

10 februari Het Australische kustplaatsje Port Douglas is in rouw. De ster van de krokodillen, liefkozend ‘The Big Guy’ genoemd, is niet meer. De leeftijd van de krokodil wordt geschat op 80 jaar. Het dier, zo’n 4,5 meter lang, raakte verstrikt in twee krabbenvallen en een stalen meerlijn. Een droevig einde voor de oude rakker.