Ruimtetelescoop Gaia toont meest gedetailleerde kaart van onze Melkweg tot nu toe

Het Europees Ruimteagentschap ESA onthult vandaag de nieuwe onderzoeksresultaten van haar Gaia-missie. Het doel van deze ruimtetelescoop is om de meest nauwkeurige en complete kaart te maken van onze Melkweg. Heel wat nieuwe gegevens zijn hier nu aan toegevoegd en dat zorgt voor nieuwe fascinerende inzichten in het sterrenstelsel waarin wij leven. Van vreemde ‘sterbevingen’ tot het DNA van de Melkweg.

Al sinds 2014 brengt de Gaia-satelliet de hemel in kaart. Hiermee tracht ESA om beter te begrijpen hoe ons eigen sterrenstelsel in elkaar zit en hoe miljarden jaren van evolutie dit teweeg hebben gebracht. Al deze informatie gebruiken de wetenschappers om de meest nauwkeurige en complete multidimensionale kaart van de Melkweg mee samen te stellen.

De verzameling van gegevens, dataset nummer 3, die het ruimtevaartagentschap vandaag vrijgaf bevat nieuwe en verbeterde informatie over bijna 2 miljard sterren. Onder andere over hun chemische samenstelling, temperatuur, kleur, massa, leeftijd, ... . Maar evengoed over met welke snelheid zo’n 33 miljoen sterren naar ons toe of van ons weg bewegen. Wetenschappers ontdekten heel wat van deze nieuwe gegevens door het sterrenlicht op te splitsen zoals de kleuren in een regenboog. In 2016 en 2018 werden de vorige twee datasets vrijgegeven met daarin vooral informatie over de posities, afstanden, bewegingen langs de hemel, en kleuren van sterren. Maar Gaia keek niet enkel naar de sterren die rondzweven in ons eigen sterrenstelsel. De ruimtetelescoop levert ook de grootste catalogus tot nu toe van dubbelsterren (2 sterren die om elkaar heen bewegen), duizenden planetoïden en planeetmanen, en object ver buiten onze Melkweg waaronder miljoenen andere sterrenstelsel.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Artist impression van ESA's Gaia-satelliet die de Melkweg observeert. De achtergrondafbeelding van de hemel is samengesteld uit gegevens van meer dan 1,8 miljard sterren. Het toont de totale helderheid en kleur van sterren waargenomen door Gaia (Gaia EDR3 data van December 2020). © Spacecraft: ESA/ATG medialab; Milky Way: ESA/Gaia/DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO. Acknowledgement: A. Moitinho.

Niet enkel onze aarde beeft, ook sterren

Eén van de meest verrassende ontdekkingen van Gaia is dat het observatorium in staat is om sterbevingen te detecteren. Want oorspronkelijk was Gaia hier niet voor gebouwd. Die sterbevingen zijn minuscule bewegingen aan het oppervlak van een ster die wat weg hebben van tsunami’s en de vorm van een ster veranderen. Hierdoor zijn ze moeilijker waar te nemen. Gaia vond sterke sterbevingen bij duizenden sterren, ook bij de sterren die er maar zelden één hadden.

“Sterbevingen leren ons veel over sterren, met name over wat er binnenin allemaal gebeurt. Gaia opent een goudmijn voor de ‘asteroseismologie’ van massieve sterren,” zegt Conny Aerts van de KU Leuven in België, die deel uitmaakt van de Gaia Collaboration. Eerder ontdekte Gaia trouwens al dat sterren wel eens zwellen en krimpen, maar daarbij hun vorm blijven behouden.

DNA liegt niet: ons melkwegstelsel is een prachtige smeltkroes van sterren

Waar sterren van gemaakt zijn leert ons iets over hun ontstaansplek en hun reis daarna, en dus over de geschiedenis van de Melkweg. De chemische samenstelling van een ster is een beetje zijn DNA. Het geeft wetenschappers cruciale informatie over de oorsprong ervan.

Zo bevatten sommige sterren bijvoorbeeld meer “zware metalen” dan andere. Tijdens de oerknal werden alleen lichte elementen gevormd (waterstof en helium). Alle andere zwaardere elementen – door astronomen metalen genoemd – vormen zich binnenin de sterren. Sterft een ster, dan komen deze metalen vrij en belanden ze in al het gas en stof tussen de sterren waaruit nieuwe sterren ontstaan. Veel geboortes en overlijdens van sterren zorgt dus voor een omgeving rijk aan metalen.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Waar sterren van gemaakt zijn, kan ons iets vertellen over hun geboorteplaats en hun leven. Deze weergave bijvoorbeeld hoeveel metaal er in de sterren van onze Melkweg zitten. Rodere sterren zijn rijker aan metalen. © ESA/Gaia/DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO

Dankzij Gaia weten we dat sommige sterren in ons sterrenstelsel zijn gemaakt van oermaterie (waterstof en helium), terwijl andere, zoals onze zon, gemaakt zijn van materie die is verrijkt door voorgaande generaties sterren. Hoe dichter bij het centrum en het vlak van onze Melkweg, hoe rijker de ster aan metalen. Meer nog, Gaia heeft op basis van hun chemische samenstelling ook sterren ontdekt die oorspronkelijk uit een ander sterrenstelsel kwamen.

“Ons melkwegstelsel is een prachtige smeltkroes van sterren,” zegt Alejandra Recio-Blanco van het Observatoire de la Côte d’Azur in Frankrijk. “Deze diversiteit is uiterst belangrijk, want ze vertelt ons het verhaal van de vorming van ons melkwegstelsel. Het laat ook duidelijk zien dat onze zon, en wij, allemaal deel uitmaken van een steeds veranderend systeem.” Gaia lever hiervoor het bewijs met de grootste chemische kaart van ons sterrenstelsel tot kleinere sterrenstelsels om ons heen.

Gaia is nog zoveel meer dan een kaart vol sterren

Naast het vastleggen van het DNA en de bevingen van sterren heeft Gaia nog meer gezien tijdens haar speurtocht door onze hemel. Er zijn ook een nieuwe catalogi met meer dan 800.000 dubbelsterren en 156.000 planetoïden in ons zonnestelsel. Gaia levert ook informatie over 10 miljoen veranderlijke sterren, mysterieuze objecten tussen sterren, en over quasars en sterrenstelsels buiten onze eigen kosmische omgeving.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Deze afbeelding toont de banen van de meer dan 150.000 asteroïden in Gaia's derde dataset. Van de binnenste delen van het zonnestelsel tot de Trojaanse asteroïden op afstand van Jupiter, met verschillende kleurcodes. De gele cirkel in het midden stelt de zon voor. Blauw vertegenwoordigt het binnenste deel van het zonnestelsel, waar de nabije aarde-asteroïden, Mars-kruisers en terrestrische planeten zijn. De hoofdgordel, tussen Mars en Jupter, is groen. Jupiter-trojans zijn rood. © ESA/Gaia/DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO, CC BY-SA 3.0 IGO

“In tegenstelling tot andere missies die specifieke objecten bestuderen, is Gaia een ‘survey-missie’. Dat betekent dat Gaia, terwijl ze de hele hemel met miljarden sterren meerdere malen afspeurt, onvermijdelijk ontdekkingen zal doen die andere, meer specifieke missies zouden missen. Dit is een van de sterke punten, en we kunnen niet wachten tot de astronomische gemeenschap in onze nieuwe gegevens duikt en nog meer over ons sterrenstelsel en zijn omgeving te weten komt dan we ons hadden kunnen voorstellen,” zegt Timo Prusti, wetenschappelijke projectmedewerker voor Gaia bij ESA.

Ook heel wat Belgische wetenschappers hielpen trouwens mee aan dit onderzoek. Hun gespecialiseerde expertise speelde een belangrijke rol bij het analyseren van de enorme hoeveelheid aan gegevens. Astronomen van de KU Leuven, de Koninklijke Sterrenwacht van België, de Université libre de Bruxelles, de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège hebben allemaal aan dit werk bijgedragen.