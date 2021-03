Ruimtestation ISS komende week vanaf de aarde goed te zien

“ISS is alleen zichtbaar na zonsondergang wanneer het op aarde donker is en het ruimtestation zelf nog wordt beschenen door de zon. Woensdag en donderdag is de baan van het ruimtestation het meest gunstig en zou het twee keer per avond zichtbaar kunnen zijn”, aldus een woordvoerder. “De eerste keer even na half acht en daarna nog een keer even na negen uur.” Het ISS draait rondjes om de aarde en doet daar per ronde ongeveer anderhalf uur over.