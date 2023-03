Ruimtepak voor Artemis III-missie naar maanoppervlak officieel voorgesteld

Slechts 13 landen en gebieden in de wereld hebben gezonde luchtkwali­teit, België dubbel zo vervuild als WHO-nor­men

Volgens het nieuwe jaarrapport van IQAir zijn er wereldwijd slechts dertien landen en gebieden die de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet overschreden in 2022. Maar liefst 90 procent van de landen vertoonden ongezonde luchtkwaliteit in de metingen. De lucht in België is ongeveer dubbel zo vervuild als de gezonde limiet maar doet het wel beter dan in 2021.