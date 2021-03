Ruimteobject Oumuamua is wellicht scherf van Pluto-achtig hemellichaam

De eerste bekende interstellaire bezoeker van ons zonnestelsel is dan toch geen komeet of asteroïde zoals eerst werd gedacht. Volgens een nieuwe studie zou ‘Oumuamua’ afkomstig zijn van een Pluto-achtig hemellichaam. Het heeft ook meer weg van een koekje dan van de sigaar waar in 2017 over werd gesproken.

Astronomen Alan Jackson en Steven Desch, van de Arizona State University, melden dat het 45 meter lange object gemaakt lijkt van bevroren stikstof, net als het oppervlak van Pluto, en de grootste maan van Neptunus, Triton.

Volgens hen was het een inslag op een ijzige, met stikstof bedekte planeet, meer dan 500 miljoen jaar geleden, die ervoor zorgde dat een brok van de planeet losscheurde en richting ons sterrensysteem kwam. Astronomen stelden eerder al vast dat Oumuamua niet uit ons zonnestelsel kwam omdat de snelheid en het pad suggereren dat ‘het koekje’ niet in een baan om de zon of iets anders in ons stelsel draaide.

Niet iedereen is het eens met de nieuwe bevindingen. Avi Loeb van de Universiteit Harvard blijft erbij dat het object meer kunstmatig dan natuurlijk lijkt. Met andere woorden, iets van een buitenaardse beschaving, zoals een lichtzeil bijvoorbeeld. Recent schreef hij nog een boek hierover, genaamd Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth.

Drie miljard kilometer ver

Wat het ook is, Oumuamua is intussen meer dan drie miljard kilometer van de Aarde verwijderd en veel te klein om gezien te worden, zelfs door de Hubble-ruimtetelescoop. Astronomen moeten zich dus baseren op de oorspronkelijke waarnemingen en hopelijk hun analyses blijven verfijnen, aldus Jackson.

Het enige andere ruimteobject waarvan is bevestigd dat het van een ander sterrensysteem naar het onze is afgedwaald, is de komeet 21/Borisov, die in 2019 is ontdekt.

Volledig scherm Toen Oumuamua werd ontdekt in 2017 had het iets weg van een sigaar, volgens astronomen. © AFP