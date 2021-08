Rood pigment in Spaanse grot blijkt aangebracht door Neanderthalers, ruim 60.000 jaar geleden

Laatste maaltijd van bekende ‘veenlijk’ in details ontrafeld

26 juli ‘De man van Tollund’, een van ‘s werelds best bewaarde en meest bekende natuurlijke mummies, werd in 1950 in Denemarken gevonden. Het lichaam was meer dan 2.300 jaar oud en fascineerde wetenschappers mateloos. Nadat ze uitzochten hoe de man precies gestorven is, hebben ze nu ook ontrafeld wat zijn laatste maaltijd was. Deze werd omschreven in het vaktijdschrift Antiquity.