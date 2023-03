Rolls-Royce ontwikkelt kleine nucleaire reactor voor toekomstige maanbases

“In 2024 vliegen er opnieuw mensen naar de maan” NASA kondigt plannen aan voor Artemis II missie

Ongeveer drie maanden zijn er verstreken sinds NASA’s Orion-ruimtevaartuig in de Stille Oceaan terechtkwam na zijn vlucht naar de maan en terug. Na een zorgvuldige beoordeling van de succesvolle Artemis-I missie werd er besloten dat het tijd is voor de volgende stap. Voor het eerst sinds 1972 zullen astronauten opnieuw naar de maan reizen. “Ons doel voor de lancering van Artemis-II is november 2024”, aldus Jim Free (NASA chief of human exploration for deep space).