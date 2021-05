Rode mieren doen spinnen rechtsomkeer maken

Huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tegen spinnen zoals citroenschillen of muntolie, ze werken geen van allen. Maar wandelt er een rode mier ergens rond in je huis, dan zal een spin daar niet in de buurt komen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Simon Fraser University in Vancouver, Canada.

Kan je ervoor zorgen dat mensen die schrik hebben van spinnen zich toch comfortabel in hun huis kunnen voelen zonder daarvoor een ecosysteem om zeep te helpen? Die vraag stelden Canadese wetenschappers zichzelf. Want de meeste commercieel verkrijgbare pesticiden doden alles terwijl de ‘natuurlijke’ spin afwerende middeltjes weinig tot geen effect lijken te hebben.

Maar misschien is er wel een ecologische oplossing voor dit probleem. Tijdens eerder onderzoek was wetenschappers al opgevallen dat waar veel mieren zijn, je minder spinnen tegenkomt. Het is dus goed mogelijk dat mieren een chemische stof achterlaten die spinnen rechtsomkeer doet maken. Om dit te testen verzamelden de wetenschappers 3 verschillende soorten mieren en 4 verschillende soorten huisspinnen. En wat bleek: de spinnen vermeden stukken van de kooi waar eerder mieren hadden gelopen. Maar enkel als het om de Europese rode steekmier (Myrmica rubra) ging. Bij de zwarte tuinmier (Lasius niger) of westerse timmermansmier (Camponotus modoc) zagen de onderzoekers geen effect.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © iStock

De reden waarom spinnen zo terughoudend zijn bij rode steekmieren is omdat deze bijzonder agressief zijn en spinnen doden die hun territorium binnendringen. De spinnen zijn dus mogelijk geëvolueerd om ze te vermijden. Of het hier gaat om een feromoon of een andere chemische stof die bijvoorbeeld in de ontlasting van de mieren zit weten de wetenschappers nog niet. Maar ze hopen daar zo snel mogelijk achter te komen. Want zodra ze die kennen kunnen ze een middel maken dat je thuis kan gebruiken zonder spinnen het hoekje om te helpen. Figuurlijk dan toch, want letterlijk wil je ze misschien net wel uit het zicht hebben.

De wetenschappers raden mensen wel aan om geen rode mieren in huis te halen. Ze hebben namelijk een pijnlijke steek en zouden zelf een plaag vormen die vele malen erger is dan spinnen. Nog even geduld hebben is dus de boodschap. Spinnen zijn trouwens nuttige dieren om in huis te hebben. Zo verwijderen ze vliegen, pissebedden en muggen voor jou.