Robotjeep Perseverance rijdt eerste meters op Mars

Geneesmid­del Leukine helpt bij de genezing van Covid-19, blijkt uit studie UZ Gent

26 februari Het geneesmiddel Leukine speelt een belangrijke rol bij de genezing van gehospitaliseerde Covid-19-patiënten. Dat blijkt uit een studie die het UZ Gent vorig jaar is gestart. Het geneesmiddel bevordert de zuurstofopname vanuit de longen naar het bloed en stimuleert het afweersysteem. In de VS wordt bekeken of het middel via verneveling in een klein toestel thuis kan worden ingenomen.