Resusaap ‘swings both ways’: biseksualiteit is de norm bij de aap volgens de wetenschap

Seks met hetzelfde geslacht, men beweert vaak dat het ‘onnatuurlijk' zou zijn. Maar seksuele activiteit tussen leden van het zelfde geslacht is iets dat al geobserveerd is bij honderden diersoorten. Zij hoeven immers geen rekening te houden met eventuele vooroordelen. De meeste van deze meldingen zijn echter anekdotisch en geven weinig inzicht in hoe vaak dat dieren het met hun eigen geslacht doen.

Een nieuwe wetenschappelijk studie in het tijdschrift Nature Ecology & Evolution heeft hier echter wel onderzoek naar gedaan. Wetenschappers hielden 3 jaar lang bij of mannelijke resusapen seks hadden én met welk geslacht. Die cijfers vergeleken ze vervolgens met de vaderschapscijfers om te onderzoeken of er nadelen verbonden waren aan het besteden van energie aan seks waarbij geen nageslacht mogelijk is. De wetenschappers deden dit voor maar liefst 236 mannelijk apen op een eiland van wie ze ook de stamboom hadden (die al sinds 1956 is vastgelegd).

Mannetjes die elkaar bestijgen steunen elkaar ook vaker in conflicten.

Maar liefst 72 % van de apen die de wetenschappers in de gaten hielden had seks met hetzelfde geslacht. Slechts 46 % had seks met een vrouwtje. Biseksueel gedrag kwam niet vaker voor in groepen met een ongelijke geslachtsverhouding. In de meeste gevallen vond de activiteit plaats na vriendelijke interacties zoals verzorging. In slechts 10 % van de gevallen was het na een aggressieve interacties.

“We ontdekten dat de meeste mannetjes biseksueel waren. We zagen ook dat de frequentie van die activiteit erfelijk was”, aldus dr. Jackson Clive van Imperial College Londen. “Dit betekent dat het gedrag zelfs een evolutionaire onderbouwing kan hebben. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat mannetjes die elkaar bestijgen elkaar ook vaker steunen in conflicten.” In sommige gevallen zagen de onderzoekers bijvoorbeeld hoe een paar mannelijke apen zich verenigden om vocale bedreigingen naar een derde partij te richten terwijl ze elkaar bestegen.

Wetenschappers ontdekten ook dat mannetjes die seks met elkaar hebben elkaar ook vaker steunen in conflicten

Vaak hoor je dat seksuele activiteit slecht zou kunnen zijn voor de kans op voortplanting. De onderzoekers ontdekten echter dat dit niet het geval was. Meer nog: mannetjes die op andere mannetjes zaten hadden meer nakomelingen dan anderen. Ze vermoeden dat de ondersteuning tijdens conflicten de sleutel hiervoor kan zijn. Als biseksueel gedrag een band schept die nuttig blijkt wanneer je wordt bedreigd, kan het hebben van een vriend die je steunt net jouw kansen op paren met een vruchtbaar vrouwtje gaan vergroten.

Er is geen verband tussen de positie in de hiërarchie en of een aap berijdt of bereden wordt

Het team van wetenschappers zag ook dat biseksueel gedrag bij mannelijke makaken voor 6,4 % erfelijk is. Dat cijfer klinkt misschien laag en is minder dan de 8-11 procent die in een studie bij mensen werd gevonden, maar is wel het eerste bewijs voor een genetische component buiten de mens. Het is ook vergelijkbaar met de erfelijkheid van meer algemeen bestudeerd en duidelijk gunstig gedrag, zoals uiterlijke verzorging en gezelligheid.

Nog een ander vooroordeel dat de wetenschappers konden ontkrachten: er is geen verband of link tussen de positie in de hiërarchie en of een aap gewoonlijk werd bereden of de beklimming deed.

