Recordaantal ooievaarsparen in België geteld: “Veelbelovend voor de toekomst”

De ooievaarspopulatie doet het goed in ons land. Met 196 getelde paren maakt de vogelsoort een grote sprong ten opzichte van 2020, toen 141 broedparen werden geregistreerd. Volgens Wouter Faveyts en Koen Steenhoudt van het Ooievaar Observatie Initiatief zal deze stijgende trend zich de komende jaren blijven voltrekken.

Het Zwin en Planckendael

80 procent van de ooievaarsparen was in Vlaanderen te vinden. Twee grote "hotspots" vallen op, namelijk de regio's rond natuurgebied het Zwin in Knokke-Heist en dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen). In Wallonië zien we het dier vooral in de omgeving van het dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen.

De ooievaar stierf op het einde van de 19de eeuw uit in België, maar in de tweede helft van de vorige eeuw werd het dier op eerdergenoemde plekken vrijgelaten. In het begin groeide de populatie maar langzaam, maar tijdens de voorbije twintig jaar kwam daar verandering in.

Volledig scherm © David Legreve

Matig broedsucces

Het broedsucces is wel eerder matig dit jaar. Er werden in totaal minstens 234 uitgevlogen jongeren genoteerd. Berekend op het totaal van de 163 onderzochte nesten, zowel succesvol als mislukt, bedroeg het 1,1 uitgevlogen jongere per nest. Dat cijfer ligt lager dan voorgaande jaren, een trend die men ook in Nederland ziet. Mogelijk slagen ooievaars er niet in om voldoende voedsel te verzamelen op het intensief gebruikte platteland, waardoor het moeilijk is om de kuikens te kunnen voeden.

Toch heeft het matige broedsucces nog geen invloed op de populatiecijfers. Er blijkt weinig sterfte te zijn onder de soort waardoor de populatie toch blijft toenemen, ondanks de voortplanting die eerder aan de lage kant is.

Volledig scherm © Planckendael/Jonas Verhulst

Volledig scherm © Benny Proot