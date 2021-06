Recordaantal mensen wagen hun kans om ESA-astronaut te worden

Hetty en Barbara schreven zich in om astronaut te worden: “De eerste vrouw op de maan. Dat zou toch ferm zijn?”

14 april Ze hebben elk hun eigen hashtag op Twitter: #BarbaraInSpace en #HettyForSpace. Barbara Versyck (33) en Hetty Helsmoortel (34) zijn gelanceerd. Nog niet in een raket, maar ze hebben hun eerste horde richting ruimte wel genomen. Beide dames willen in 2022 één van de vier nieuwe astronauten van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) worden, al zullen ze even blij zijn met een plekje in het reserveteam. “Ik zie deze kans als een reis: de weg ernaartoe is net zo interessant als de eindbestemming.”