Rechtop kunnen stappen maakt ons toch niet zo bijzonder: “Bavianen doen het spontaan en zonder moeite”

Wetenschappers zijn er steevast van uitgegaan dat rechtop stappen doorslaggevend is geweest in de evolutie van de mens. Maar nieuw onderzoek toont aan dat rechtop lopen - alvast voor kortere periodes - helemaal niet zo bijzonder is. Bavianen doen het spontaan en zonder enige moeite, zo blijkt.

Uit nieuw onderzoek door onder meer Peter Aerts van de Universiteit Antwerpen, wetenschappers van het Franse Centre nationale de la Recherche Scientifique en Kris D'Aout, verbonden aan de universiteit van Liverpool, blijkt dat bavianen spontaan en blijkbaar zonder veel moeite rechtop kunnen stappen.

Dat is bijzonder, vertelt D'Aout, omdat bavianen primaten zijn die typisch aangepast zijn om zich op vier poten voort te bewegen. "Anatomisch zijn ze gespecialiseerd in het lopen op vier poten". Het onderzoek - gepubliceerd in het Journal of Experimental Biology - toont nu dat bavianen in amper een seconde tijd vlot en zonder noemenswaardig verlies aan snelheid kunnen overschakelen van lopen op vier poten naar lopen op twee poten. Die transitie kost ze bovendien amper energie.

Rechtop stappen toch niet zo speciaal

Het onderzoek toont dat de overgang van op handen en voeten naar rechtop lopen uiteindelijk niet zo heel moeilijk is. Traditioneel wordt de evolutie die miljoenen jaren geleden is gebeurd waarbij hominiden rechtop gingen lopen nochtans als doorslaggevend beschouwd in onze evolutie. "Rechtop kunnen stappen wordt beschouwd als iets heel speciaals. Maar dat blijkt het dus niet te zijn. Bavianen kunnen het. Dus onze voor-menselijke voorouders miljoenen jaren geleden moeten dat ook gekund hebben", legt D'Aout uit.

De vraag is nu hoe mensen er toe gekomen zijn om van rechtop lopen hun standaard voortbeweging te maken. "Want het menselijk rechtop lopen is wel speciaal. Wij doen het de hele tijd en het is ook veel efficiënter dan hoe andere primaten rechtop stappen".