Raketvliegtuig van Virgin Galactic, waarmee toeristen korte ruimtereis zullen maken, maakt rechtsomkeer na technische problemen

Vlaming Chris Burggraeve is één van de 603 ‘gewone’ mensen met ticket naar de ruimte: “Dit is niet zomaar een bungeejump. Ik help mee het heelal ontdekken”

27 februari All aboard! Ook al kost een ticket minstens 250.000 dollar, ruimtetoerisme is in trek: bijna 8.000 mensen toonden al interesse om met het commerciële ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic naar de ruimte te vliegen. Vlaming Chris Burggraeve (55) wacht ongeduldig tot hij zijn ticket, dat hij 10 jaar geleden kocht, kan verzilveren. "Dit is niet zomaar een bungeejump. Hiermee help ik het heelal te ontdekken."