Raaf gedijt beter in Vlaanderen, maar hij is nog lang niet terug

Een tweede belangrijke oorzaak is dat er niet meer gejaagd wordt op raven en dat ze niet meer vergiftigd worden. “De tijd dat iedereen zei dat eksters juwelen stalen en dat kraaien slecht zijn, is gelukkig voorbij”, zegt Driessens.

Volgens het rapport 'Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018' van Natuurpunt waren er in Vlaanderen 0 tot 10 broedparen van raven. Zo werd de roofvogel gespot in Vlaams-Brabant en in de grote natuurgebieden van Antwerpen, zoals Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. In Limburg zijn ze echt gesetteld.