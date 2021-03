Raadsel van mysterieuze wolk op Mars opgelost

Begijn Le Bleu: vogelspot­ten in Het Zwin

7 maart De lente is bijna in het land en dus is al wie een beetje hip én authentiek wil zijn aan het vogelspotten. Begijn Le Bleu, comedian én vogelfanaat, neemt ons op sleeptouw door het Zwin op zoek naar zijn ‘big five’. “Roofvogels, zangvogels, steltlopers, tuinvogels, wie zijn hoofd wil laten tollen, is hier aan het goede adres.” We leren dat vogels zich niet laten dwingen en dat vogelspotten een les in loslaten is.