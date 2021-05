Puin van Chinese raket kan zondag neerstorten in Europa

Puin van een vorige week gelanceerde Chinese raket kan komende zondag mogelijk neerstorten in Europa. Volgens experts van het ruimteafvalbureau van het Europese Ruimteagentschap ESA liggen delen van Spanje, Italië en Griekenland in het risicogebied dat is vastgesteld tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. De eventuele resten kunnen ook in de oceaan plonzen.

Een grote raket van het zware type ‘Lange Mars 5B’ bracht afgelopen donderdag de 22 ton zware kernmodule ‘Tianhe’ in de ruimte. Dat betekende de start van de bouw van een nieuw ruimtestation voor China.

Lees ook China lanceert eerste module van nieuw eigen ruimtestation

Onbestuurbaar

Maar de kern van die grote Chinese raket is nu wild en tuimelend weer naar beneden aan het komen. Vandaag draait de kern van 30 meter hoog aan zo’n 27.600 kilometer per uur ongeveer elke 90 minuten in een baan om de aarde, op een hoogte van meer dan 300 kilometer. Het Amerikaanse leger heeft het object intussen ‘2021-035B’ genoemd en de koers ervan is te zien op websites zoals orbit.ing-now.com.

Sinds het weekend is de raketkern bijna 80 kilometer in hoogte gezakt. Grondobservaties bewijzen dat het ding draaiend en ongecontroleerd vallend verder rondscheurt. Het is nu vrijwel onmogelijk om te voorspellen welke onderdelen verbranden dan wel neerstorten. De meeste objecten verbranden bij terugkeer volledig in de atmosfeer, zeggen deskundigen.

Het ontwerp van de ‘Lange Mars 5B’-raket laat na lancering niet meer toe om het tuig te sturen om op een bepaald punt neer te storten. De meeste andere ruimteraketten maken veel minder snelheid en keren terug op de aarde op een vooraf vastgestelde locatie. “Het ontwerp van de raket is gebrekkig vergeleken met de huidige norm van andere landen”, stelt astrofysicus Jonathan McDowell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. “We weten niet precies waar het puin zal neerkomen. In het ergste geval is het zoals de crash van een klein vliegtuig, maar verdeeld over honderden kilometers.”

Volledig scherm De raket na lancering in de lucht. © AFP

Vorige keer huizen beschadigd

Na de eerste vlucht van het nieuwe rakettype in mei 2020 is al eens puin neergekomen, in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd.

“Het kan potentieel niet goed gaan”, aldus McDowell aan de Britse krant The Guardian. “De laatste keer dat ze een Lange Mars 5B-raket lanceerden, eindigde dat in grote, lange metalen staven vliegend door de lucht en beschadigde gebouwen in Ivoorkust. Het meeste van het puin brandde toen op, maar toch waren er enorme stukken metaal die de grond raakten. We hebben toen veel geluk gehad dat niemand gewond is geraakt.”

Volledig scherm Toeschouwers bij de lancering van de raket. © AFP

Afwachten

Volgens McDowell zullen hoe dan ook stukken van de raket de terugkeer overleven. In het beste geval valt de puinregen ergens in zee. Dat is ook goed mogelijk, aangezien ongeveer 70 procent van het aardoppervlak bedekt is met water. Maar zekerheid is er niet.

Hemelpaleis

“Wat erg is, is dat het echt nalatig is van de kant van China”, aldus nog McDowell. “Dingen van meer dan tien ton laten we niet opzettelijk ongecontroleerd uit de lucht vallen.”

Voor de bouw van het nieuwe Chinese ruimtestation staan nog meer lanceringen van Lange Mars 5B-raketten op de agenda. Het station zou “rond 2022" klaar zijn en ‘Tiangong’ (Hemelpaleis) heten. Het uiteindelijke ruimtestation moet drie Chinese astronauten tegelijkertijd kunnen huisvesten.

Volledig scherm Toeschouwers bij de lancering van de raket. © AFP