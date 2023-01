Problemen bij eerste satellietlancering in Europa met missie van Virgin Orbit

Als een raket naar de ruimte gaat, gebeurt dat meestal vanaf een verre lanceerbasis als Cape Canaveral (Verenigde Staten), Bajkonoer (Kazachstan) of Kourou (Frans-Guyana). Maar maandagavond is er in Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, een vliegtuig opgestegen dat een raket met negen satellieten in de ruimte moest schieten. Het gaat om de eerste lancering van satellieten vanop Britse bodem, die helaas ontsierd werd door een ‘anomalie’ bij de draagraket die daardoor de beoogde baan ronde de aarde niet kon bereiken.

De omgebouwde Boeing 747, voor de gelegenheid ‘Cosmic Girl’ gedoopt, is een vliegend lanceerplatform voor een draagraket. Op een hoogte van 10,7 kilometer boven de Atlantische Oceaan liet het vliegtuig ongeveer een uur na vertrek een draagraket van 21 meter los, de LauncherOne, die negen satellieten van zeven klanten in een baan rond de aarde moest brengen. Door een ‘anomalie’ mislukte dat echter en kon de Lower Earth Orbit (LEO) niet bereikt worden. “Het lijkt erop dat we een anomalie hebben die ons ervan weerhoudt om de baan te bereiken", laat een woordvoerder van Virgin Orbit weten. “We onderzoeken de informatie.”

Kort nadat de anomalie bij de draagraket aan het licht kwam, is de ‘Cosmic Girl’ wel weer veilig geland op de luchthaven van Newquay in Cornwall.

‘Start Me Up’

De missie werd ‘Start Me Up’ genoemd, naar de hit van de Rolling Stones en is het werk van het bedrijf Virgin Orbit van de Britse miljardair Richard Branson (72). Met zijn ander bedrijf Virgin Galactic probeert de miljardair momenteel toeristische vluchten naar de ruimte te verkopen. Dat ruimtevaartbedrijf lanceerde eerder al een raket met een vliegtuig in de Verenigde Staten.

Tot nu toe moesten Britse satellieten gelanceerd worden vanuit het buitenland. De Britse overheid wil behalve in Cornwall ook nog lanceerplaatsen openen in het noorden van Schotland en op de Shetlandeilanden. De Britse minister van Wetenschap, George Freeman, noemde de lancering een historisch moment. “Ervan uitgaande dat alles volgens plan verloopt, hebben we de Europese ruimterace gewonnen en zijn we het eerste land dat satellieten vanuit Europa lanceert”, zei hij voor het opstijgen tegen persbureau Reuters. “We geven vanavond een sterk signaal af dat we van plan zijn een macht te zijn in de ruimte-economie van morgen.”

West-Vlaanderen

Inwoners van West-Vlaanderen zouden de lancering vanavond als eersten moeten hebben kunnen zien. Ongeveer vijf minuten na het begin van de missie moest de raket daar boven de horizon uitkomen. In de minuten erna zou de rest van het land ook zicht op de lancering hebben moeten kunnen krijgen, zolang de wolken en hoge gebouwen niet in de weg zitten.

