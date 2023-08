Privétheater van Romeinse keizer Nero ontdekt op steenworp van het Vaticaan in Rome

Is astronau­ten­voe­ding lekker? Expert: “Ook in de ruimte speelt smaak een rol”

Miljardairs als Jeff Bezos en Elon Musk dromen al luidop van – al dan niet zwevende – bewoonde ruimtekolonies, boerderijen en restaurants inbegrepen. Maar voor het zover is, moeten astronauten zich nog kunnen voeden in de ruimte. Wat zit er doorgaans in zo’n maaltijd voor astronauten? En is dat eigenlijk lekker? Michaël Sels, hoofddiëtist bij het UZA en gepassioneerd door het heelal, schotelt ons antwoorden voor.