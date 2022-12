Populair speelgoed van prehistorische kinderen onthuld door nieuw onderzoek

Een prehistorisch voorwerp van 5.000 jaar oud dat regelmatig wordt gevonden in Spanje en Portugal blijkt speelgoed te zijn. Als je dacht dat een houten tol oud is, dan ga je versteld staan van dit stukje geschiedenis. In verschillende graftombes werden beschilderde stenen gevonden, een eeuw lang werd gedacht dat het ging om een religieus ereteken, maar het blijkt een uil in steen te zijn voor kinderen.

Víctor Díaz Núñez de Arenas, auteur van de studie en onderzoeker aan de universiteit van Madrid, vertelt aan CNN dat de guitige opschriften hen deed twijfelen of het een religieus voorwerp was. Veel van deze voorwerpen werden ook gevonden in huizen en andere sites die niets met religie te maken hadden.

De onderzoekers vergeleken honderd van deze voorwerpen met tekeningen van uilen die door kinderen tussen 4 en 13 jaar oud werden getekend op een lagere school in Spanje. De kinderen kregen als opdracht van hun leerkracht om een uil te tekenen in minder dan 20 minuten. “De gelijkenissen tussen deze tekeningen en de platen waren zeer opvallend”, zegt Díaz Núñez de Arenas. “Hoe kinderen toen een uil zagen, is bijna identiek aan hoe kinderen nu een uil voor ogen zien.”

Versieringen

“Het is onmogelijk om te weten te komen hoe kinderen 5.000 jaar geleden exact met dit speelgoed speelden, maar het werd wel duidelijk dat kinderen de uil konden versieren met veren bovenaan het plakkaat”, zegt Díaz Núñez de Arenas aan CNN. Het graveren van de uil was ook leerrijk, want zo leerden ze verschillende technieken aan voor het bewerken van stenen. Dit zou later van pas komen om messen, pijlpunten en andere objecten uit steen te maken.

Archeologe Brenna Hassett, onderzoeker aan het University College in London, die niet deelnam aan de studie, was het ermee eens dat veel voorwerpen uit de oudheid meerdere doelen en toepassingen kunnen hebben. Zij zegt dat er niet genoeg bekend is over hoe kinderen in de prehistorie speelden, en dat het een relatief onderbestudeerd gebied blijft. “We moeten niet vergeten dat veel dingen gemaakt zijn van vergankelijke materialen - zoals touw, bont en hout - dus dat is een van de redenen waarom het zo zeldzaam is om iets te vinden dat onmiskenbaar ‘speelgoed’ is”, zegt Hassett in een interview met CNN.

Nog ouder speelgoed

De platen zijn echter niet het oudste bekende speelgoed in het archeologische archief. Díaz Núñez de Arenas zegt dat er dierfiguren zijn gevonden in kindergraven in Siberië, van ongeveer 20.000 jaar oud, die mogelijk als speelgoed werden gebruikt. Daarnaast zegt Hassett dat er draaiplaatjes werden gevonden in Franse grotten van ongeveer 36.000 jaar geleden. Ook die kunnen volgens haar als speelgoed worden beschouwd.