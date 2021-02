Pollenseizoen wordt heviger en duurt langer

Brits-Amerikaan­se gameontwik­ke­laar zat als toerist in de ruimte en duikt nu naar de diepste zeebodem

12 februari Richard Garriott (59) is een excentrieke ondernemer en gameontwikkelaar uit Texas die geboren werd in het Britse Cambridge. In 2008 vloog Garriott naar het internationaal ruimtestation (ISS) en nu is hij van plan om naar de diepste zeebodem op onze planeet - voor zover bekend - af te dalen: de elf kilometer diepe Marianentrog. De druk is daar 1.000 keer hoger dan aan de oppervlakte. Garriott wordt na astronaute Kathy Sullivan nog maar de tweede mens ooit die beide exploten op het palmares kan schrijven.